Kaymakam Samet Öztürk, Aşık Veysel MYO Öğrencileriyle Buluştu

Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Maliye bölümü öğrencileriyle buluştu.

Yüksekokulda düzenlenen "Tecrübe Transferi" dersi kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Öztürk, kamu yönetimi, liderlik ve kariyer planlaması gibi konularda öğrencilere tecrübelerini aktardı.

Öztürk, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nevzat Balıkçıoğlu ve akademik personellere katkılarından dolayı teşekkür etti.