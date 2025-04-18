Kaymakam Samet Öztürk, Aşık Veysel MYO Öğrencileriyle Buluştu
Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Maliye bölümü öğrencileriyle düzenlenen 'Tecrübe Transferi' dersi kapsamında bir araya gelerek kariyer planlaması ve liderlik konularında tecrübelerini paylaştı.
Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Maliye bölümü öğrencileriyle buluştu.
Yüksekokulda düzenlenen "Tecrübe Transferi" dersi kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Öztürk, kamu yönetimi, liderlik ve kariyer planlaması gibi konularda öğrencilere tecrübelerini aktardı.
Öztürk, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nevzat Balıkçıoğlu ve akademik personellere katkılarından dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel