Atkaracalar Kaymakamı Saliha Karataş, öğretmenlerle iftarda buluştu

Atkaracalar Kaymakamı Saliha Karataş, Hamarat Eller Kadın Kooperatifi'nde düzenlenen iftar programında öğretmenlerle bir araya gelerek eğitimdeki birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Atkaracalar Kaymakamı Saliha Karataş, öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi.

Atkaracalar'da faaliyet gösteren Hamarat Eller Kadın Kooperatifi'nde düzenlenen programda konuşan Karataş, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programında öğretmenlerle sohbet eden Kaymakam Karataş, eğitimin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak fedakarca görev yapan tüm öğretmenlere teşekkür etti. Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğine dikkati çeken Karataş, bu tür buluşmaların kurumlar arası dayanışmayı artırdığını ifade etti.

Programda öğretmenler de davetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, eğitim adına yapılan çalışmalarda her zaman iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci
