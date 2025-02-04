Kaymakam Şahin, Muhtarlarla İletişimi Güçlendiriyor

Şanlıurfa Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, muhtarlarla buluşmaya devam ediyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, salı günleri mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Şahin, çalışmalarını Konuklu Mahallesi'nde sürdürdü.

İlçedeki 32'si merkez 138'i kırsal olmak üzere toplam 170 mahallenin tamamını ziyaret etmeyi hedefleyen Şahin, mahalle muhtarları ve sakinleriyle gerçekleştirdiği buluşmalarda, sorunları doğrudan dinleyerek daha sağlıklı çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Güvenlik, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar üzerinde duran Şahin, ilçedeki eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve mahallelerdeki okul eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalar sürdürüyor.

Şahin, mahalle muhtarlarıyla sürekli iletişim halinde olmak ve sorunlara hızlı çözüm bulmak amacıyla Hükümet Konağında "Muhtar İletişim Merkezi" kurdu.