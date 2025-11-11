Kaymakam Safitürk, şehadetinin 9. yılında memleketi Sakarya'da anıldı

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin 9. yılında memleketi Sakarya'daki mezarı başında anıldı.

Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi'nde bulunan kabristanda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Safitürk ve tüm şehitler için dua etti.

Duanın ardından katılımcılar, şehit Kaymakam ve babası Asım Safitürk'ün mezarına çiçek bıraktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş da törene katıldı. Aktaş, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, programın ardından kabristan şehitliğini gezerek buradaki kabirlere de çiçek bıraktı.

Anma törenine, Safitürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve vatandaşlar katıldı.