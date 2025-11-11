Haberler

Kaymakam Safitürk, şehadetinin 9. yılında memleketi Sakarya'da anıldı

Kaymakam Safitürk, şehadetinin 9. yılında memleketi Sakarya'da anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin 9. yılında memleketi Sakarya'daki mezarı başında anıldı.

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin 9. yılında memleketi Sakarya'daki mezarı başında anıldı.

Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi'nde bulunan kabristanda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Safitürk ve tüm şehitler için dua etti.

Duanın ardından katılımcılar, şehit Kaymakam ve babası Asım Safitürk'ün mezarına çiçek bıraktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş da törene katıldı. Aktaş, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, programın ardından kabristan şehitliğini gezerek buradaki kabirlere de çiçek bıraktı.

Anma törenine, Safitürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
CHP'ye kapatma davası iddiası sonrası borsa sert düştü

Piyasalar allak bullak! Borsa kırmızıya döndü
Kayıp otizmli Veysel'den günler sonra acı haber geldi

Bir haftadır aranıyordu! Otizmli Veysel'den acı haber geldi
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını 'Sakın' diyerek uyarmış

Yılmaz Vural Arda'nın babasını "Sakın" diyerek uyarmış
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Meksika'da gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu

Gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu
Yılmaz Vural'dan yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif

Yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif
6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi'nde 5 isim görevden alındı

6 kişinin öldüğü facia sonrası 5 belediye personeli görevden alındı
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Yılmaz Vural'dan Türk futbolu hakkında bomba sözler: İçine ettik

Türk futbolu hakkında bomba sözler: İçine ettik
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.