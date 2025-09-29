Haberler

Kaymakam Partal, yangında evi yanan aileyi ziyaret etti

Şırnak'ın Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Mahmutlu köyünde çıkan yangın sonucu evi zarar gören Fevzi Karatay ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile destek sözü verdi.

Şırnak'ın Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, ilçenin Mahmutlu köyünde, çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Partal, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Tatar ile evi yanan Fevzi Karatay ve ailesini ziyaret etti.

Evde incelemelerde bulunan Partal, aile fertlerine bu zor günlerinde yanlarında olduklarını, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla kendilerine gerekli desteklerin sağlanacağını belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
