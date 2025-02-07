Kaymakam Olma Hayali Kuruyan Öğrenci, Fethiye Kaymakamı ile Buluştu
Gazi Ortaokulu öğrencisi Arda Altunay, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile makamında bir araya gelerek kaymakamlık mesleği hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.
Kaymakam olma hayali kuran Gazi Ortaokulu öğrencisi Arda Altunay, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile biraraya geldi.
Ertaş, öğrenciyi makamında ağırladı.
Altunay ile sohbet ederek kaymakamlık mesleği hakkında bilgi veren Kaymakam Ertaş, öğrenciye başarılar diledi.
Ertaş, ziyaretin ardından öğrenci ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel