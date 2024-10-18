Kaymakam Muhammed Sağır, Muhtarları Kabul Etti

Çorum'un Ortaköy Kaymakamı Muhammed Sağır, muhtarları kabul etti.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sağır'ın, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki mahalle ve köy muhtarlarını makamında kabul ettiği bildirildi.

Ziyarette mahalle ve köylerin sorunları ve talepleri hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Ziyaretin ardından Sağır, muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarete Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir de katıldı.