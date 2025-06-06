Kaymakam Koşansu, Bayramda Güvenlik Güçleri ve Hastaları Unutmadı

Kaymakam Koşansu, Bayramda Güvenlik Güçleri ve Hastaları Unutmadı
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Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Kurban Bayramı'nda polis, asker ve hastaları ziyaret ederek bayramlaşma gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarına teşekkür eden Koşansu, hastalara da iyi dileklerde bulundu.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, polis, asker ve hastalarla bayramlaştı.

Merkez Cami'de Kurban Bayramı namazını kılan Koşansu, ardından cemaatle bayramlaştı.

İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret ederek Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın ve polis memurlarının bayramını tebrik eden Koşansu, İlçe Jandarma Komutanlığında askerlerle bayramlaştı.

Milletin hizmetinde olan güzide teşkilatların mensuplarıyla gurur duyduğunu belirten Koşansu, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Koşansu, "Nüfusun en yoğun yaşadığı bölgelerde polisimiz, kırsalda da jandarmamız çok yoğun mesai harcıyor. Gece gündüz demeden 24 saat süren çalışma koşullarına ve en zor şartlara rağmen vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimiz görevleri başındalar. Biz de bayramda onları ziyaret ederek hem bayramlarını kutlamak hem de görevlerinde kolaylıklar dilemek istedik." dedi.

Bulanık Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Koşansu, tedavi gören hastaların ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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