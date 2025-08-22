Kaymakam Köken, Yangın Mağduru Aileleri Ziyaret Etti

Kaymakam Köken, Yangın Mağduru Aileleri Ziyaret Etti
Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, yangın nedeniyle evleri zarar gören aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil ihtiyaçların karşılanması için nakdi yardımda bulunuldu.

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, çıkan yangında evleri zarar gören aileleri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Köken, Aşçıoğlu ve Fevzi Çakmak mahallelerinde meydana gelen yangınlarda evleri zarar gören ailelerle bir araya geldi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Köken, devletin ve kurumların her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Yangın mağduru aile üyeleriyle sohbet eden Köken, ihtiyaç ve talepleri dinleyip ilgili birimlere destek çalışmalarının başlatılması için talimatını verdi.

Köken, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için 10'ar bin lira nakdi yardım yapıldığını kaydetti.

