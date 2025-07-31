Kaymakam Koca, Öğrencileri Ziyaret Etti

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Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kampında öğrencilerle bir araya gelerek moral verdi. Öğrencilerin eğitim yolculuklarında yanında olduklarını belirtti.

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Dr. İsmail Hakkı Oran Ortaokulu'nda devam eden yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kampını ziyaret etti.

Sınavlara hazırlanan öğrencilerle bir araya gelen Koca, sınıfları gezerek gençlerle sohbet etti.

Ziyaret sırasında öğrencilere moral ve motivasyon veren Koca, başarı dileklerini ileterek, eğitim yolculuğunda öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Öğrenciler ve öğretmenler, Koca'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
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