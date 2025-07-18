Kaymakam Kemal Ülkü, Zehirlenen Askeri Ziyaret Etti
Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, Pençe-Kilit Harekatı'nda metan gazından zehirlenen Uzman Çavuş Yılmaz Çiçekler'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ülkü, fedakarlıkların milletin hafızasında kalacağına vurgu yaptı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Kaymakamı Kemal Ülkü, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve tedavisinin ardından memleketine dönen askeri evinde ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ülkü, Uzman Çavuş Yılmaz Çiçekler'i, Ayaklı Mahallesi'ndeki baba ocağında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna yapılan her fedakarlığın daima milletin hafızasında yer alacağını belirtti.
Ziyaret sırasında Uzman Çavuş Çiçekler ve ailesiyle yakından ilgilenen Ülkü'ye İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Özçelik ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Berber eşlik etti.