Kaymakam Kemal Ülkü, Zehirlenen Askeri Ziyaret Etti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Kaymakamı Kemal Ülkü, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve tedavisinin ardından memleketine dönen askeri evinde ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ülkü, Uzman Çavuş Yılmaz Çiçekler'i, Ayaklı Mahallesi'ndeki baba ocağında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna yapılan her fedakarlığın daima milletin hafızasında yer alacağını belirtti.

Ziyaret sırasında Uzman Çavuş Çiçekler ve ailesiyle yakından ilgilenen Ülkü'ye İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Özçelik ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Berber eşlik etti.