Haberler

Dörtyol Kaymakamı Keklik'ten annesi vefat eden çocuğa doğum günü sürprizi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, annesini kaybeden 4 yaşındaki Ömer Yusuf'un doğum gününü sürpriz ziyaretle kutladı. Keklik, aileyle sohbet edip çocuğa hediyeler verdi.

Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, annesini kısa süre önce hastalık nedeniyle kaybeden 4 yaşındaki Ömer Yusuf'un doğum gününü sürpriz ziyaretle kutladı.

Keklik, Özerli Mahallesi'nde yaşayan Gazi ailesini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette, ailenin en küçük ferdi Ömer Yusuf'un doğum gününü kutlayan Keklik, çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

Aileyle bir süre sohbet eden Keklik, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'nın himayelerinde yürütülen "Yüreğimizdeki Işık" projesi kapsamında, ebeveyn kaybı yaşayan çocukların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! İşte yardım yapılacak kalemler

Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! 3 kalemde yardım yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu

Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı kahretti
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj

Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
Suudi Arabistan'da ilginç Ronaldo ilanı

"Nereden nereye" dedirten kare
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu

Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı kahretti
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu

Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Ülke cehennemi yaşadı! Yüzlerce ev dakikalar içinde küle döndü

Ülke cehennemi yaşadı! Yüzlerce ev dakikalar içinde küle döndü