Kaymakam Karaaslan, okul ziyaretlerini sürdürüyor

Kaymakam Karaaslan, okul ziyaretlerini sürdürüyor
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Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, okulları ziyaret etmeye devam ediyor.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, okulları ziyaret etmeye devam ediyor.

Karaaslan, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Ortaokulu'nu ziyaret ederek, okulun fiziki, personel ve eğitim durumu hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat'dan bilgi aldı, ardından sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim hayatlarında başarılar dilediği öğrencilerle sohbet eden Karaaslan, zaman buldukça okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmeye devam edeceğini belirtti.

Öğrencilerle sohbet etmekten mutlu olduğunu dile getiren Karaaslan, "Bizler her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Okulumuzun idareci, öğretmen ve öğrencilerini tebrik eder, başarıların devamını dilerim. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için tüm imkanları seferber ediyoruz." dedi.

Karaaslan, öğretmenleri de çalışmalarındaki başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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