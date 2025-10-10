Kaymakam Kahveci, Gölova İlçe Emniyet Amirliğini Ziyaret Etti
Sivas'ın Gölova ilçesi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek asayiş ve güvenlik durumu hakkında bilgi aldı. Kahveci, emniyet personeline teşekkür etti.
Sivas'ın Gölova ilçesinde Kaymakam Tarık Safa Kahveci, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
Ziyarette Kahveci, emniyet amiri Mehmet Doğan'dan ilçenin asayiş ve güvenlik durumu hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Kahveci, ilçede yürütülen çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirerek, tüm emniyet personeline teşekkür etti.
Doğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel