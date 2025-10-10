Kaymakam Kahveci, Gölova İlçe Emniyet Amirliğini Ziyaret Etti

Sivas'ın Gölova ilçesinde Kaymakam Tarık Safa Kahveci, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Ziyarette Kahveci, emniyet amiri Mehmet Doğan'dan ilçenin asayiş ve güvenlik durumu hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Kahveci, ilçede yürütülen çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirerek, tüm emniyet personeline teşekkür etti.

Doğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.