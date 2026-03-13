Haberler

Araban Kaymakamı İşçimen, Kur'an kursu öğrencileriyle iftarda buluştu

Araban Kaymakamı İşçimen, Kur'an kursu öğrencileriyle iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, müftülüğe bağlı Kur'an kursu öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi. İşçimen, ramazan ayının önemine vurgu yaptı.

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Kur'an kursu öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Kaymakam İşçimen müftülüğe bağlı Kur'an kursunda düzenlenen iftarda öğrencilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Öğrencilere başarılar dileyen İşçimen, ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelmenin önemine değindi.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan korkutan haber
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

Savaşta korkulan oluyor