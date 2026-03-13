Araban Kaymakamı İşçimen, Kur'an kursu öğrencileriyle iftarda buluştu
Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, müftülüğe bağlı Kur'an kursu öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi. İşçimen, ramazan ayının önemine vurgu yaptı.
Kaymakam İşçimen müftülüğe bağlı Kur'an kursunda düzenlenen iftarda öğrencilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Öğrencilere başarılar dileyen İşçimen, ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelmenin önemine değindi.
Kaynak: AA / Mahmut Bazlama