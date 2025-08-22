Kaymakam İnce'den Mahalle Ziyaretleri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kale Kaymakamı Onur İnce, çeşitli mahalleleri ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu. Yaban domuzlarının tarımsal alanlara verdiği zararlar üzerinde durarak, av stratejileri hakkında bilgi verdi.

Kale Kaymakamı Onur İnce, Uzunhüseyin, Gülenköy, Uyanık, Yenidamlar ve Akuşağı mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan sorunlarını dinleyen İnce, yaban domuzlarının tarımsal alanlara verdiği zararlarla ilgili olarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile sürekli koordine içerisinde olduklarını ve zaman zaman ihtiyaç duyulan ve önceden planlanan mahallelerde sürek avlarının yapıldığını söyledi.

İnce, bu bölgelerde de ihtiyaç duyulması halinde sürek avının planlanarak yapılacağını ifade etti.

Kaymakam İnce, kaymakamlık olarak bazı kurum yöneticileriyle vatandaşların çeşitli sorunlarını dinlemek ve mahallelerde yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bu sayede kaymakamlığımıza veya ilgili kurumlarımıza gelemeyen vatandaşlarımızın istek ve taleplerini yerinde görerek değerlendirme imkanımız oluyor." dedi.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum

Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk takımları Avrupa'da sıfır çekti

Büyük hüsran! Temsilcilerimiz Avrupa'da sıfır çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.