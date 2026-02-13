Haberler

Hasankeyf Kaymakamı İmrak vatandaşları ziyaret etti

Hasankeyf Kaymakamı İmrak vatandaşları ziyaret etti
Güncelleme:
Batman'ın Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi ve devletin destekleyici konumunu vurguladı.

Batman'ın Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Kaymakam İmrak, hane ziyareti kapsamında bazı vatandaşlara ziyarette bulundu.

Ziyarette, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen İmrak, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
