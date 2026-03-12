Haberler

Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, vatandaşlarla bir araya geldi

Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, vatandaşlarla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, Çiçeklidere köyünde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek, köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, Çiçeklidere köyünde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştu.

Kara, muhtar Çağrı Avaner tarafından Çiçeklidere Köyü Merkez Toplantı Salonu'nda iftar düzenlenen programa katıldı.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Kara, vatandaşların taleplerini dinledi.

Programda Kadirli Orman İşletme Müdürü Adem Sarıbıyık, Kadirli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ozan Atılgan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu
İran'ın can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi

Ülkenin can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi

Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi
13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi
Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız

Trump için söylediklerine bakar mısınız
Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor

Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor
Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi

Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi
Maça son anda yetiştiler tam 13 gol yediler

Son anda yetiştikleri maçta rezil oldular
Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı

Verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı