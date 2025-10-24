Kaymakam Güneş, Köyleri Ziyaret Etti

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçeye bağlı Pusacık, Çal ve Bademli köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde köy muhtarları ve vatandaşlarla görüşen Kaymakam Güneş, köylerin mevcut durumu, ihtiyaçları ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Ayrıca yürütülen altyapı ve sosyal projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşların sorun ve önerilerini dinleyen Kaymakam Güneş, köylerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Güneş, kamu hizmetlerinin en ücra noktalara kadar etkin bir şekilde ulaştırılması için köy ziyaretlerinin önemine dikkat çekti.

Kaymakam Güneş'e ziyaretlerinde ilgili kurum amirleri de eşlik etti.