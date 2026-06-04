Haberler

Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş'ten esnaf ziyareti

Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş'ten esnaf ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi, devletin vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçe esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe merkezindeki iş yerlerini gezen Güneş esnafa hayırlı işler dileyerek talep ve önerilerini dinledi.

Esnafla sohbet eden Güneş, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek, kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Kaymakam Güneş'e ziyaretlerde, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Bayram Koca eşlik etti.

Kaynak: AA / Murat Demirci
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik

Bir isimle ilgili tavrı net: Şüpheniz olmasın, asla affetmeyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık

Transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık
Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım

Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden

5 isme birden ''Emekleriniz için teşekkürler'' denilerek veda edildi

Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar

Okan Buruk'u şoke eden Osimhen hamlesi! Kalması artık mucize
Kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi

Kabus can aldı! 15 yaşındaki çocuk kepçeyle defnedildi
Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

Kocaelispor'dan ayrılır ayrılmaz yeni takımı belli oldu
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>