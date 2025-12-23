Haberler

Şehzadeler Kaymakamı Genel, barınaktan köpek sahiplendi

Güncelleme:
Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, kızıyla birlikte hayvan barınağından bir köpeği sahiplenerek farkındalık oluşturdu. Genel, hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşmasının önemine dikkat çekti ve vatandaşları barınakları tercih etmeye davet etti.

Manisa'nın Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, hayvan barınağından köpek sahiplenerek farkındalık oluşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesine ait Yunusemre ilçesindeki hayvan barınağını kızıyla birlikte ziyaret eden Genel, burada bir köpeği sahiplenerek evine götürdü.

Evinde iki kedisi ve bir atı da bulunan Genel, barınaktaki hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşmasının önemine dikkat çekti.

Kaymakam Genel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan sahiplenmenin çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Kızımla beraber barınağa gittik. Burada bir sokak köpeğini sahiplendik. İmkanı olan herkese bu duyguyu yaşamasını tavsiye ediyorum." dedi.

Sahiplendikleri köpeğe "Bobby" adını verdiklerini aktaran Genel, bundan sonra Bobby'nin ailenin bir ferdi olarak yaşayacağını ifade etti.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Genel, evcil hayvan sahiplenmek isteyenlerin barınakları tercih etmesinin hem sokak hayvanlarının korunmasına hem de hayvan popülasyonun kontrol altına alınmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

