Of Kaymakamı Akça, lise öğrencileriyle iftar yaptı

Trabzon'un Of ilçesi Kaymakamı Eşref Akça, lise öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.

Kaymakam Akça, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonundaki programda, öğrencilerle iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Öğrenciler için en iyi eğitim ortamını oluşturmak için çaba sarf etiklerini belirten Akça, "Devletimizin sizlere sunmuş olduğu imkanlar çok fazla. Devletimiz, meslek liselerine çok önem veriyor, ülkemizin geleceği olarak görüyor. Sizin okulunuz da bu anlamda kendinizi yetiştirme noktasında imkanları olan önemli bir okul." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise öğrenciler için devletin her türlü imkanı sağladığını kaydetti.

Okul Müdürü Bülent Saka da katılımları ve destekleri dolayısıyla Akça ve Kabahasanoğlu'na teşekkür etti.