Kaymakam Emre Cebeci Çukurca'da Köy Ziyaretlerinde Bulundu

Güncelleme:
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci, Gündeş köyü ve Güzeldere mezrasını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve sorunlarını dinledi.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci, bazı köylere ziyarette bulundu.

Kaymakam Cebeci, Gündeş köyü ve Güzeldere mezrasını ziyaret etti.

Cebeci, bir araya geldikleri vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Cebeci'ye Belediye Başkanı Nazmi Demir, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz ve kurum müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
