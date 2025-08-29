Kaymakam Emre Cebeci Çukurca'da Köy Ziyaretlerinde Bulundu

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci, bazı köylere ziyarette bulundu.

Kaymakam Cebeci, Gündeş köyü ve Güzeldere mezrasını ziyaret etti.

Cebeci, bir araya geldikleri vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Cebeci'ye Belediye Başkanı Nazmi Demir, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz ve kurum müdürleri de eşlik etti.