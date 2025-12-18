Uğurludağ Kaymakamı Düzgün, köyleri ziyaret etti
Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, Köpeç, Boztepe ve Karakısık köylerine giderek köylerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, Köpeç, Boztepe ve Karakısık köylerine ziyarette bulundu.
Uğurludağ Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Düzgün, ziyaretlerde köylerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vatandaşlarla sohbet eden Düzgün, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
Açıklamada, iletilen taleplerin değerlendirilerek çözümüne yönelik gerekli çalışmaların yapılacağı kaydedildi.
