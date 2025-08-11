Kaymakam Duru, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kaymakam Duru, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, kamu kurumları müdürleriyle birlikte yaptığı mahalle ziyaretlerinde vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kamu kurumlarının müdürlerinin eşlik ettiği Duru, Çamlıpınar, Demirören, Uçarı ve Anıtlı mahallelerine ziyarette bulundu.

Duru, bir araya geldiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüreceklerini belirten Kaymakam Duru, vatandaşların isteklerine hızlı çözümler üretmek için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
