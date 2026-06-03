Haberler

Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş köy ziyaretlerini sürdürüyor

Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş köy ziyaretlerini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, beraberindeki kurum müdürleriyle İmirler ve Kılıçaslan köylerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçeye bağlı İmirler ve Kılıçaslan köylerini ziyaret etti.

Ziyarete İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Bayram Koca ve kurum müdürleri katıldı.

Köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Güneş, köylerin ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Güneş, ilgili kurum müdürleriyle birlikte çeşitli incelemelerde bulundu.

Ziyaret, vatandaşlarla yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Murat Demirci
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak

Tarih netleşti, Özel'in gözü CHP'deki bu toplantıda olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı

Sessiz tehlike bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı

Şahane! Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle rekor kırdı
İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu

Sadece 1 ayda 101 kişi aynı nedenden öldü
Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

Türkiye için yaptığı tahminle bir kez daha kalpleri kazandı