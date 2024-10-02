Kaymakam Bozkır, Çamlıca Köyü'nü Ziyaret Etti

Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, Çamlıca köyünü ziyaret ederek incelemede bulundu.

Muhtar Emin Ba?buğ ve vatandaşlarla köy konağında bir araya gelen Bozkır, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyarette, köyün ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulunduklarını belirten Bozkır, "İlçemizin her köşesine hizmet götürme kararlılığımızla sorunları yerinde tespit etmeye devam ediyoruz. Misafirperverlikleri için muhtarımıza ve köy sakinlerine teşekkür ediyoruz. Her zaman yanlarındayız." dedi.

Kaymakam Bozkır'a, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayşe Yırtıcı, İl Genel Meclis Üyesi Güner Taş, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Gündoğdu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı da eşlik etti.