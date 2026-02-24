Haberler

Salıpazarı'nda Kaymakam Beyazıt, öğrencilerle iftarda buluştu

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Bereket Yatılı Bölge Okulu'nda düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya gelerek Ramazan'ın önemini vurguladı ve birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

Bereket Yatılı Bölge Okulu'nda gerçekleştirilen programda öğrencilerle iftar yapan Beyazıt, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayan Beyazıt, bu önemli ayda öğrencilerle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kaymakam Beyazıt, daha sonra öğrencilerle sohbet ederek, derslerinde başarı diledi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman ile öğretmenler de katıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu
500

