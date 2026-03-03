Kaymakam Beyazıt, 'Dilimizin Zenginlikleri' sergisini ziyaret etti

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman ile birlikte "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında düzenlenen Deyim ve Atasözleri Sergisi'ni ziyaret etti.

Öğrencilerin hazırladığı çalışmaları tek tek inceleyen Kaymakam Beyazıt, sergide yer alan deyim ve atasözlerinin kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Beyazıt, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Kaymakam Beyazıt, "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin, öğrencilerin dil bilincini artırmasının yanı sıra kültürel değerlerin yaşatılmasına da katkı sunacağını dile getirdi.