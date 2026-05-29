Vize'de sürücü ve yolcuların bayramı kutlandı
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, asayiş kontrol noktasında durdurulan sürücülere trafik kurallarını hatırlatarak broşür dağıttı, bayram şekeri ikram etti ve uykusuz yola çıkmamaları uyarısında bulundu.
Özellikle bayramlarda trafik yoğunluğunun artığına dikkat çeken Balaban, sürücülerin seyir halindeyken daha çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
Emniyet kemerinin hayat kurtardığını ifade eden Balaban, vatandaşların bayramını tebrik etti.