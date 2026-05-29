Vize'de sürücü ve yolcuların bayramı kutlandı

Güncelleme:
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, asayiş kontrol noktasında durdurulan sürücülere trafik kurallarını hatırlatarak broşür dağıttı, bayram şekeri ikram etti ve uykusuz yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, trafikteki vatandaşlarla bayramlaştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş kontrol noktasında durdurulan sürücülere trafik kuralları hatırlatılarak broşür dağıtıldı.

Kaymakam Balaban, sohbet ettiği sürücü ve yolculara bayram şekeri ikramında bulundu.

Sürücülere trafik kurallarına uymaları uyarısında bulunan Balaban, uykusuz yola çıkmamalarını tavsiye etti.

Özellikle bayramlarda trafik yoğunluğunun artığına dikkat çeken Balaban, sürücülerin seyir halindeyken daha çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Emniyet kemerinin hayat kurtardığını ifade eden Balaban, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
