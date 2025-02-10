Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

Ankara'da kabus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

Tarih netleşti! İmralı heyetinden sürpriz hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a bir tepki daha

Kaymakam Bakan, Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti

Kaymakam Bakan, Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, yangın nedeniyle evlerinde hasar oluşan aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, yangın nedeniyle evlerinde hasar oluşan aileyi ziyaret etti.

Kaymakam Bakan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan Üre ile Çubuklu Mahallesi'ndeki eve gitti.

Ev sahibi Erkan Karakoç ve aile bireyleriyle görüşen Bakan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayla ilgili bilgi alan Bakan, yanan evde incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Sadrettin Kaya - Güncel
img

Doktorların Ela ve Zenan'ı yıllar sonra bir arada
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a bir tepki daha
img

Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim

MHK Başkanı'ndan olay maç hakkında ilk yorum
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Faizlerdeki düşüş beklentisi kısa vadeli düşük tutarlı hesaplara ilgiyi artırdı

Az parası olan daha çok kazanacak
Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu

Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.