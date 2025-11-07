Haberler

Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz köprü ve yol çalışmalarını inceledi

Güncelleme:
Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, Değirmenüstü ile İnönü mahallelerini birbirine bağlayacak sanayi köprüsü ve bağlantı yolu çalışmalarını inceledi.

Ayvat ve İkiz, yapımı tamamlanan sanayi köprüsü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen bağlantı yolu çalışmalarını inceleyerek, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Daire Şube Şefi Semih Deniz'den bilgi aldı.

Sanayi köprüsü ve bağlantı yolunun ilçedeki trafik yükünün azalması için önemli olduğunu belirten Ayvat, "Özellikle Aşağıyavucuk Mahallesi grup yolundan gelip Samsun'a veya sanayi sitesine gidecek vatandaşlarımız, artık şehir içine girmeden bu yoldan istedikleri yere çok daha rahat şekilde ulaşacak. Ayrıca gelişen Havza'mızın yeni yerleşim yerlerinden olan Hilmi Tunalı Caddesi'nin devamı olan yeni bir yol uygulamamız ile bölgede ulaşıma önemli katkı sağlayacağız." dedi.

İkiz ise Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden Tersakan Irmağı'nın yaklaşık 700 metrelik bölümünde DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından ıslah çalışmaları yapılacağını anlatarak, "Köprü ve bağlantı yolu, gelişen ve genişleyen ilçemizin gelişimine büyük katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
