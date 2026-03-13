Havza'da özel gereksinimli bireyler iftar sofrasında buluştu

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, özel gereksinimli bireyler ile iftar sofrasında buluştu.

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler okundu, dua edildi.

Kaymakam Ayvat, iftar öncesi yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik, beraberlik ve rahmet ayı olduğunu belirterek, "Huzur ve rahmet ayındayız. Sizler bize emanetisiniz. Buradaki herkes, ben dahil olmak üzere hepimiz sizin için varız. Her zaman, burada çalışan arkadaşlarımızla beraber sizlerle olacağız. Kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyin. Devletimiz her daim özel gereksinimli bireylerimiz için pozitif ayrımcılık yapmıştır ve bundan sonrada yapacaktır." dedi.

Merkez Müdürü Neslihan Keskin de iftar programına katılan herkese teşekkür etti.