Kaymakam Ayan, 50 Yılını Dolduran Çifti Ziyaret Etti

Sinop'un Durağan ilçesinde Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan, evliliklerinde 50 yılı geride bırakan çiftçi ziyaret etti.

Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Kaymakam Ayan, Seher ve Murat Özül çiftçiyle bir araya geldi.

Çiftçi evlerinde ziyaret eden Ayan bir süre kendileriyle sohbet ederek, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kaymakam Ayan'a ziyaretinde eşi Fatma Ayan ve diğer ilgililer de eşlik etti.