Çaykara Kaymakamı Sapmaz, öğrencilerle iftar yaptı

Trabzon'un Çaykara ilçesi Kaymakamı Ali Sapmaz, ramazan ayının manevi değerlerini vurgulamak amacıyla, öksüz ve yetim 80 öğrenci ile iftar programı düzenledi.

Trabzon'un Çaykara ilçesi Kaymakamı Ali Sapmaz, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Kaymakam Sapmaz, Uzungöl'deki bir tesiste, ilçede eğitim gören öksüz ve yetim 80 öğrenci ile iftar yaptı.

Ramazanın manevi değerine işaret eden Sapmaz, ramazanın insanlar arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik bağını güçlendirdiğini belirtti.

İftar programına, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ve İlçe Müftüsü Fatih Karakışla da katıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık
