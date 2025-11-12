Kaymakam Ali Can Uludağ, Kırsal İncelemelerde Bulundu

Güce Kaymakamı Ali Can Uludağ, bazı köylerde incelemelerde bulundu.

İlit, Dayıcık, Gürağaç, Akpınar, Sarıyar, Kuluncak ve Fırınlı köylerini ziyaret eden Uludağ, KÖYDES çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Uludağ, kırsal bölgelerde yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda ekiplerin hızlı bir şekilde azami gayretle çalıştığını belirten Uludağ, köylerde beton yol yapımıyla ulaşımı sorunsuz ve güvenli hale getirebilmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaymakam Uludağ'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Enis Aksoy, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Yanıkömer ve muhtarlar eşlik etti.