Şemdinli Kaymakamı Akpınar, VEDAŞ'ı ziyaret etti
Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, VEDAŞ Şemdinli İşletme Şefliğini ziyaret ederek elektrik dağıtım faaliyetleri ve kış şartlarında alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.
Hakkari'nin Şemdinli Kaymakam Yunus Emre Akpınar, Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Şemdinli İşletme Şefliğini ziyaret etti.
İlçede sürdürülen elektrik dağıtım faaliyetleri ve alınan tedbirler hakkında bilgi alan Akpınar, özellikle zorlu kış şartlarında kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinin önemine dikkati çekti.
Akpınar, çalışmalardan dolayı VEDAŞ yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti.
Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel