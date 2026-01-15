Şemdinli Kaymakamı Akpınar, VEDAŞ'ı ziyaret etti

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakam Yunus Emre Akpınar, Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Şemdinli İşletme Şefliğini ziyaret etti.

İlçede sürdürülen elektrik dağıtım faaliyetleri ve alınan tedbirler hakkında bilgi alan Akpınar, özellikle zorlu kış şartlarında kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinin önemine dikkati çekti.

Akpınar, çalışmalardan dolayı VEDAŞ yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti.