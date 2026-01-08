Haberler

Şemdinli Kaymakamı Akpınar'dan okul ziyareti

Güncelleme:
Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Korgan köyündeki ilk ve ortaokul öğrencileriyle bir araya gelerek onlara tavsiyelerde bulundu ve başarı diledi.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, öğrencileri ziyaret etti.

Kaymakam Akpınar, Korgan köyüne bağlı Durak ve Üzümkıran Mezrası'ndaki ilk ve ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Akpınar, bir süre sohbet ettiği öğrencilere tavsiyelerde bulundu, başarı diledi.

Akpınar'a eşlik eden VEDAŞ İl Müdürü Ahmet Baran da öğrencilere hediye verdi.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel
