Kaymakam Ahmet Karaaslan Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kaymakam Ahmet Karaaslan Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Uzunyazı, Çayırozü, Yeşilören, Çaybaşı ve Sarıbuğday köylerine yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde dinledi.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Karaaslan, Uzunyazı, Çayırozü, Yeşilören, Çaybaşı ve Sarıbuğday köylerine yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Karaaslan, yaptığı ziyaretler sırasında, vatandaşlar ile sohbet ederek taleplerini, isteklerini dinleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini dile getiren Karaaslan, köylerin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye yönelik ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

Karaaslan'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Temelci ve İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Muslu eşlik etti.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
Sütyensiz ve 'Çirkin' elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı

Sütyensiz ve "Çirkin" elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.