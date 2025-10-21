Kaymakam Ahmed Çelik, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Sinop'un Ayancık ilçesinde Kaymakam Ahmed Çelik, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen birlik ve dayanışma sofrasında muhtarla buluşan Çelik, hizmetlerin aksamadan yürütülmesinde dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Çelik, "İlçemizin tümüne en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Hizmet yolunda muhtarlarımızın bize verdiği destekleri çok önemsiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Toplantıda muhtarların sorun ve talepleri de dinlendi.