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Kayıt Dışı İstihdam Sorunu SGK Toplantısında Ele Alındı

Kayıt Dışı İstihdam Sorunu SGK Toplantısında Ele Alındı
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SGK Konya İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında kayıt dışı istihdamın ciddi sonuçlarına dikkat çekti. SGK İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz, sigortasız çalışan bireylerin yasal haklardan mahrum kaldığını belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Konya İl Müdürlüğünce, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.

SGK Konya İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz, il binasındaki toplantıda, çalışma hayatının birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu söyledi.

Bazı vatandaşların sosyal güvencesinin olmadığına anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Bunun başlıca nedenlerinden biri de kayıt dışı istihdamdır. Kayıt dışı istihdam, çalıştığı halde hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi durumdur. Bu durum hem çalışan hem işveren hem de devlet açısından ciddi olumsuzluklara yol açmaktadır. Sigortasız çalışan bireyler, iş kazası meslek hastalığı, hastalık gibi sigorta kapsamındaki yardımlardan yararlanamaz, yaşlılık malullük aylığı, iş göremezlik ödeneği, işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı gibi birçok yasal haktan mahrum kalırlar."

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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