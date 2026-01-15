Haberler

Çorum'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda bulundu

Güncelleme:
Çorum'un Dodurga ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı kişi, jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ali Aydilek'ten (74) bir süredir haber alamayan yakınları, 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda arama çalışmaları ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Hüsamdede mevkisine yoğunlaştı.

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ile vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarında bölge dronla da tarandı.

Yaklaşık 7 saat süren arama çalışmalarının ardından Aydilek, ormanlık alanda jandarma ekiplerince bulundu.

Sağlık ekiplerince Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydilek, buradaki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
