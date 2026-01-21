Haberler

Kuruçeşme'de Bulunan Cesedin Rus Yüzücüye Ait Olduğu Dna Testiyle de Kanıtlandı

Güncelleme:
Kuruçeşme açıklarında bulunan ve üzerinde yüzücü kıyafeti olan cesedin, 24 Ağustos 2025 tarihinde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu DNA testi ile doğrulandı.

(İSTANBUL ) Kuruçeşme açıklarında dün bulunan ve üzerinde yüzücü kıyafeti olan bir erkeğe ait cesedin, 24 Ağustos 2025 tarihinde Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu DNA testi ile de kanıtlandı

Kuruçeşme açıklarında dün bulunan ve üzerinde yüzücü kıyafeti olan bir erkeğe ait ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sabah saatlerinde yapılan ilk incelemelerde cesedin, 24 Ağustos 2025 tarihinde Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olabileceği değerlendirildi.

Gelişme üzerine DNA örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na gelen Rus yüzücünün annesi Ogalina Svechnikova, "DNA testi verdik. Sonucu sabah belli olacak. Sonuç netleştikten sonra belli olacak. Şimdi yüzde 100 cesedin Nikolai olduğu tespit edilmedi. Sonuç belli olduktan sonra haber verilecek" açıklamasını yaptı.

Akşam saatlerinde de test sonucu açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, cesedin Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'ait olduğu DNA testi ile kesin olarak tespit edildiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
