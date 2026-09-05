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Samandağ'da kayıp genç Titus Tüneli'nde baygın bulundu

Samandağ'da kayıp genç Titus Tüneli'nde baygın bulundu
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde aracını restoranın önüne park edip 2 gün haber alınamayan A.A. (28), jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucu Titus Tüneli içerisinde baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, aracını restoranın önüne park ettikten sonra 2 gün boyunca kendisinden haber alınamayan A.A. (28), jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucu Titus Tüneli içerisinde baygın halde bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde A.A., dün aracını Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan restoranın önüne park etti. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan A.A.'nın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları arama çalışmaları sonucu A.A.'yı bugün akşam saatlerinde Titus Tüneli içerisinde baygın halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'DURUMU İYİ, HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ'

A.A.'nın kayınbiraderi Hasan Emre Yılmaz, "Dün akşam saatlerinde kayınbiraderime ulaşamadık. Aramalarımıza rağmen telefonlara cevap vermedi. Bunun üzerine jandarmaya kayıp ihbarında bulunduk. Jandarma ekiplerimiz, kayıp yakınımızı kayalıkların arasında baygın halde buldu. Durumu iyi, şu anda hastanede tedavi altında. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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