Kayıp olarak aranan kişi, arazide ölü bulundu

Kayıp olarak aranan kişi, arazide ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BİNGÖL’de sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan M.R.K. (52), ekiplerin arama çalışması sonucu arazide ölü bulundu.
BİNGÖL'de sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan M.R.K. (52), ekiplerin arama çalışması sonucu arazide ölü bulundu.
Olay, Ortaçanak köyü kırsalında meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alamayan M.R.K.'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmalarında, saat 17.00 sıralarında arazide M.R.K.'nin cansız bedeni bulundu. M.R.K.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Genç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.