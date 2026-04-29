Kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuk, Kars Çayı'nda ölü bulundu

Kars'ın Arpaçay ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuk, Kars Çayı'nda ölü bulundu.

İlçeye bağlı Akçakale köyünde dün sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya götüren Kudret Ahmedi'den (15) köylüler haber alamadı.

Köylülerin ihbarıyla bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Dron destekli yapılan aramada yabancı uyruklu çocuk, Kars Çayı'nda ölü bulundu.

Olay yeri incelemesi sonrası çocuğun cenazesi otopsi için Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

Erdoğan tarih verdi! Kira fiyatlarını düşürecek uygulama başlıyor
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı

İlk kez açıkladı! Savaşa gönderdiği askerlerle ilgili çarpıcı itiraf
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

Erdoğan tarih verdi! Kira fiyatlarını düşürecek uygulama başlıyor
1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!