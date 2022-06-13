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Kayıp Kezban'ın cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Yasin Keskin - Güncel
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Kayıp Kezban'ın cesedi bulundu

BURSA'da mevsimlik işçi olarak çalışan ve 14 gündür kayıp olan Kezban Sakcak'ın (15) Uluabat Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu.

BURSA'da mevsimlik işçi olarak çalışan ve 14 gündür kayıp olan Kezban Sakcak'ın (15) Uluabat Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu.

Şırnak'tan Bursa'nın Karacabey ilçesine ailesi birlikte çalışmak için gelen Kezban Sakcak, 14 gün önce kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bugün kırsal Uluabat Mahallesi'nde Uluabat Gölü kıyısında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, kayıp olarak aranan Kezban Sakcak olduğubelirlendi. Genç kızın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - Güncel

Uluabat Gölü Şırnak Bursa Güncel Haberler

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