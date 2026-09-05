Yeniçağa'da Kayıp 70 Yaşındaki Kadın İçin Arama Çalışması
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Nuriye Bölükbaş'tan perşembe akşamından bu yana haber alınamıyor. Yakınlarının ihbarı üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Yeniçağa gölü ve çevresinde dron ve botlarla arama çalışması başlattı. Vatandaşlar da ATV'lerle zorlu arazilerde ekiplere destek oluyor.
BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde perşembe gününden beri haber alınamayan Nuriye Bölükbaş (70) için ekipler arama çalışması başlattı.
Yeniçağa ilçesinde yaşayan Nuriye Bölükbaş'tan perşembe günü akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri Yeniçağa gölü çevresinde arama çalışması başlattı. Dron ile havadan, gölde ve çevresinde de Zodyak botlarla çalışma yürütülüyor. Vatandaşlar da arama çalışmalarına destek verdi. Bazı vatandaşlar ATV tipi araçlarla zorlu arazi koşullarının bulunduğu alanlarda aramalara katıldı.