Haberler

Samsun'da iki gündür kayıp olan kadın baraj gölündeki aracında ölü bulundu

Samsun'da iki gündür kayıp olan kadın baraj gölündeki aracında ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan harita mühendisi Esma Türkel, Derbent Barajı'nda su içinde bulunan aracında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan kadın, baraj gölünde ulaşılan aracında ölü bulundu.

?Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinden 22 Haziran'da ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Bafra Tapu Müdürlüğünde görevli harita mühendisi Esma Türkel'in (40) bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında Boğazkaya Mahallesi'ndeki Derbent Barajı bölgesinde su içinde bir araç tespit edildi.

Aracın Türkel'e ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine bölgeye jandarma asayiş ve suç araştırma timleri ile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri sevk edildi.

?SAK ekibinin baraj gölünde yaptığı çalışmada ulaşılan SUV tipi aracın sürücü koltuğunda Esma Türkel'in cansız bedeni bulundu.

?Türkel'in cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç da vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca ?olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde Trump ile baş başa görüşme olabilir

Dünya bu görüşmeyi bekliyor! Erdoğan "Baş başa olabilir" dedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek yakan kare! Saniyeler sonra yaşanacaklardan habersizdiler
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Yamal'ın kardeşinin komik anları! Yere düştü, kendinden geçti

Abisini tanımayan yok! Yere düştü, kendinden geçti
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Biri diğerini ikiye katladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı

Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti

Genç iş insanı geride veda mektubu bırakarak yaşamına son verdi