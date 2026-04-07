Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişi yaylada bulundu
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kayıp olarak aranan A.B., yaylada bulunarak sağ salim ailesine kavuştu. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Çukurcak köyünde yaşayan 34 yaşındaki A.B.'yi Balaban Yaylası'nda buldu.
Çukurcak köyünde yaşayan A.B'den (34) bir süredir haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, AKUT ve İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Balaban Yaylası'nda bulunan A.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz